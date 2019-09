INFO LCI - Paris : un graffiti de Banksy dérobé à proximité de Beaubourg

L'œuvre avait été découverte au petit matin, le lundi 25 juin 2018, sur une porte près des issues de secours du Bataclan, dans le passage Saint-Pierre Amelot (XIe). Quelques heures plus tôt, au milieu de la nuit, l'artiste britannique Banksy était venu avec son matériel pour réaliser cette silhouette au visage triste à cet endroit, par lequel de nombreux spectateurs du concert d'Eagles of Death Metal le 13 novembre s'étaient échappés pendant l'attaque terroriste qui a fait 90 morts et des dizaines de blessés.





Cette œuvre sur la porte du Bataclan n'a malheureusement pas été retrouvée pour l'heure.