INFO LCI - Saisie record de 52kg d’héroïne au terme d’un "go slow" venu de Hollande

Les enquêteurs de l’antenne de l’OCRTIS de Bordeaux viennent d’intercepter 52kg d’héroïne pour une valeur à la revente et au détail estimée entre 3 et 4 millions d’euros. "C’est la saisie d’héroïne la plus importante de 2019 et certainement une des plus importantes de ces dernières années sur le territoire réalisée par la police judiciaire", se félicite auprès de LCI le commissaire Jean-Yves Goriou, chef de la division des affaires criminelles de la PJ de Bordeaux.





Cette enquête minutieuse a commencé début 2018 grâce à un renseignement mettant en lumière l’existence d’un trafic d’héroïne entre les Pays-Bas et la région de Bordeaux.