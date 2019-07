INFO LCI – Soupçons de corruption de jurés à Bobigny : deux individus incarcérés pour avoir intimidé un membre du jury

Une avancée dans l’enquête qui agite les couloirs du tribunal de Bobigny. Selon nos informations, plusieurs mises en examen ont été prononcées vendredi dans le cadre de l’enquête portant sur des soupçons de corruption de jurés et de violation du secret du délibéré.





Le procès au cœur des interrogations remonte à février dernier. Il s’agissait pour la cour d’assises de Seine-Saint-Denis de juger huit accusés dans une sombre affaire de séquestration et de tortures. La justice avait finalement condamné deux protagonistes à 7 et 14 ans de prison et acquitté les autres. Des acquittements en nombre important, jugés suspects par plusieurs parties du dossier.