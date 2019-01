INFO LCI - Suicides dans la police : les policiers appelés à signaler leurs collègues en "situation de fragilité"

"Les raisons [...] sont complexes et multiples, cependant, tout doit être fait pour préserver la vie des personnels et assister les agents en détresse", poursuit-il, appelant les policiers à se rassembler "autour de ce sujet grave", "qui constitue un drame personnel et familial, ainsi que pour le service et l’environnement professionnel du défunt".





La vague de suicides qui touche la police nationale en ce début d'année fait craindre un nombre de passages à l'acte important cette année. "C'est un sujet très compliqué. Il faut régulièrement renouveler la prise de conscience, l'objectif de ce message étant d'interroger tout ce qu'on peut faire pour détecter des situations à risque", souligne une source policière. "Il y a une injonction contradictoire : les policiers, au titre de la menace terroriste, rentrent armés chez eux, or l'arme est malheureusement un facilitateur du passage à l'acte", poursuit-on.