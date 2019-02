INFO LCI – La police submergée par un afflux inédit de cocaïne en provenance de Guyane

Depuis plusieurs mois, déjà, les policiers spécialisés dans la lutte contre les stupéfiants alertent sur l’intensification des filières guyanaises. L’année 2018 aura été marquée par un important bond en avant de ce phénomène. Dans une très récente note fouillée et documentée de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) que nous avons consultée, les enquêteurs spécialisés notent que le nombre de passeurs de cocaïne interpellés en Guyane ou en provenance de Guyane s’élève à 1.349 en 2018. Soit une augmentation de 122% par rapport à l’année 2017. Et pour la première fois, l’intensité de l’augmentation est telle qu'elle "dépasse actuellement la capacité des services à enrayer la progression du phénomène".





Un constat d'échec face au déferlement de mules chargées en cocaïne entre les aéroports de Cayenne et de Paris, 10 vols par semaine. Dans le détail, la brigade des plateformes aéroportuaires de Roissy (BPA) a vu son activité doubler en passant de 146 à 290 affaires. Les services de police accentuent pourtant régulièrement leurs efforts dans les aéroports et les gares parisiennes. Mais les trafiquants se sont adaptés. Désormais, les trafics rayonnent de manière inquiétante dans des villes de province en trouvant des appuis avec d’autres groupes et réseaux criminels locaux. Ainsi, Niort, 60.000 habitants, est par exemple la deuxième ville de province recensée par les spécialistes comme destination finale des filières guyanaises en 2018, avec 24 saisies, juste derrière Toulouse (25) et devant Bordeaux (15) et Rennes (13) à égalité avec Orly et Poitiers.