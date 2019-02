INFO LCI - Véhicule de l’opération Sentinelle incendié à Paris : un individu connu des services de police interpellé

Le ministre de l’Intérieur avait, plus tôt, fait part de son "indignation et dégoût", parlant d'attaques "intolérables". Selon nos informations, un individu soupçonné d’avoir mis le feu à plusieurs véhicules - dont un fourgon des militaires de l’opération Sentinelle - ce samedi à Paris en marge de la nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes a été interpellé.





Toujours selon nos informations, cet homme est connu des services de police pour des faits de dégradations et conduite sous emprise d’alcool et de stupéfiants. Il a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte du chef de "destruction par un incendie" et "destruction par un incendie d'un bien d'utilité publique". L’enquête a été confiée au service de l'accueil et de l'investigation de proximité (SAIP) du 13e.