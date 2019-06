INFO TF1/LCI - Braquage meurtrier sur l'A86 : sept arrestations

Les enquêteurs de la BRB étaient à leur trousse depuis près d'un an. Depuis un soir d’été 2018 où, sur un rond-point à la sortie de l'autoroute A86 menant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), un homme de 39 ans avait eu le malheur de se défendre face à ses agresseurs. Au point d'y laisser sa vie. Les malfaiteurs avaient pris la fuite avec sa valise, remplie de 100.000 euros en liquide.

Le commando présumé est désormais sur le point d’être mis en examen. Sept hommes ont été interpellés ce lundi 3 juin à 6 heures à travers la région parisienne, sur décision d'un juge de la Juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS) de Paris. Âgés d’une trentaine d’années et originaires de Seine-Saint-Denis et de l’Essonne pour la plupart, plusieurs sont déjà très connus des autorités, notamment pour des affaires de violences, de drogue et de séquestration. Deux d’entre eux, incarcérés dans le cadre d’autres affaires, ont été extraits de leur cellule de prison afin d’être interrogés.