INFO TF1/LCI - Des enfants forcés de dérober de l'argent devant les DAB parisiens : cinq personnes interpellées en Seine-Saint-Denis

Pour les policiers de la BPM et de la SDLII, les cinq mineurs seraient d’ailleurs à l'origine de 130 vols commis dans la capitale entre 2016 et 2019 devant des DAB. Suivant les ordres de leurs parents, ces voleurs présumés utilisaient plusieurs techniques pour aboutir à leur fin : soit distraire l’utilisateur du DAB sous des arguments fallacieux pour ensuite lui dérober ses liasses de billets et prendre leurs jambes à leur cou, soit créer un incident pour, là encore, détourner l’attention de leurs victimes et composer discrètement sur le clavier du DAB – souvent 900 euros – avant de s’emparer de l’argent et de s’enfuir.





Contrôlé à de nombreuses reprises par la police dans les rues de Paris, l’un de ces mineurs a réussi à imaginer en l’espace d’un an près de 65 alias différents pour brouiller les pistes.





Au regard des plaintes déposées, le butin accumulé par le petit commando familial avoisine les 60.000 euros. Mais la BPM et la SDLII sont convaincues que l’équipe a réalisé des centaines d’autres vols similaires dans la capitale, encore non élucidés. Après 3 jours de garde à vue, les cinq parents ont été présentés au juge d’instruction, avant d’être mis en examen pour "traite des êtres humains", "vols et recels en bande organisée", "provocation de mineurs à commettre des infractions", "blanchiment" et "association de malfaiteurs". Ils ont été incarcérés, comme le réclamait le parquet de Paris.