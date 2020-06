INFO TF1/LCI - Les "rois" présumés des faussaires parisiens sous les verrous

Leur champ d’action avait atteint une ampleur inédite. La petite entreprise de faussaires présumés démantelée par la Sous-direction chargée de la lutte contre l’immigration irrégulière (SDLII) au sein de la préfecture de police de Paris était devenue la "référence" pour des centaines de sans-papiers. Grâce à quatre officines et un réseau ultra-rôdé d’intermédiaires, les suspects avaient réussi à couvrir une zone géographique sans précédent : en plus du nord de la capitale (Xème, XVIIème, XVIIIème, XIXème et XXème arrondissements de Paris), ces "pros" des documents bidons opéraient également leur trafic dans plusieurs communes de Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et de l’Essonne. "Du jamais vu dans ce type d’affaires", confie un proche du dossier.

En perquisitionnant leurs appartements ainsi que quatre officines de faux documents, les policiers ont découvert près de 14.000 euros en liquide, mais surtout tout l’attirail du parfait petit faussaire : des planches de découpe, des plastifieuses, des imprimantes, des cartes en plastique vierges, etc…. De nombreux ordinateurs et clefs USB ont par ailleurs été saisis afin d’être exploités.

Aux yeux des autorités, le petit groupe était sans doute le plus productif de la région Ile-de-France. Des centaines de ressortissants le plus souvent originaires d’Afrique du nord ou subsaharienne faisaient appel à l’organisateur présumé, Mourade I., 56 ans, et à son équipe pour obtenir une carte d’identité, un permis de conduire, une quittance de loyer, une feuille de paye, un avis d’imposition ou une carte vitale, tous bidons. Les clients utilisaient ces documents administratifs falsifiés – français comme européens - et ces faux en écriture privée plus vrais que nature pour obtenir en bonne et due forme un titre de séjour auprès d’une préfecture, pour louer un logement ou pour recevoir des prestations sociales.