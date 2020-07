INFO TF1-LCI - Le voleur des boîtes aux lettres parisiennes sous les verrous

Dans le petit milieu du cambriolage, il était considéré comme l’un des plus “talentueux” de sa catégorie. Le parcours de cet homme de 34 ans s’est pourtant brutalement arrêté lundi dernier, pris en “flag” par la Brigade de répression du banditisme (BRB) de la PJ parisienne. Les policiers spécialisés étaient sur sa piste depuis plusieurs semaines. Il faut dire que ce suspect multipliait les casses dans la capitale… sans jamais rien casser.

Les limiers de la BRB le soupçonnent d’être derrière dix récents cambriolages d’appartements à Paris et dans sa proche banlieue. Leur “client” avait une méthode aussi efficace que bien rodée. Grâce à un badge magnétique obtenu sous le manteau, il s’introduisait dans presque n’importe quel immeuble sans avoir à passer par la case digicode. Une fois dans le hall, muni cette fois d’une clef dite “pass PTT” (Postes Télégraphes et Téléphones), il ouvrait une à une les boîtes aux lettres des habitants des lieux, le plus tranquillement du monde. Au fil des années, les alertes n’ont visiblement guère changé les mauvaises habitudes : nombre de locataires et propriétaires continuent à y laisser la clef de leur appartement.