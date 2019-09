INFO TF1/LCI : les cambrioleurs à l’impressionnante liste de stars sous les verrous

FAIT DIVERS - Ils étaient à eux seuls un annuaire vivant de stars du "show-biz". D’après nos informations, deux hommes ont récemment été arrêtés, soupçonnés d’avoir récemment cambriolé plusieurs célébrités.

C’est une feuille A4, griffonnée à la main. Une vingtaine de noms y figurent, proprement écrits les uns sous les autres, de façon méthodique et scolaire. Il y a là des stars du cinéma français, des animateurs populaires de télévision, de richissimes hommes d’affaires, des hommes et femmes politiques de premier plan – situés aux deux extrêmes de l’échiquier politique, une icône des années yéyé ou encore une des plus grandes rock stars au monde. Les noms étaient parfois rayés d’un trait noir : leur cambriolage réussi, les voyous pouvaient alors les sortir de leur liste. S'ils n'étaient pas raturés, ces domiciles restaient dans leur viseur…

Ce catalogue de "casses" à réaliser figure désormais entre les mains de la justice. Le 16 août dernier, ses deux auteurs présumés ont été interpellés en flagrant délit à Arpajon, dans l’Essonne. La disqueuse thermique qu’ils utilisaient pour entrer de force dans une boutique de téléphonie les avait trahit : son bruit assourdissant avait poussé des riverains à appeler la police. Les deux malfaiteurs ont été arrêtés alors qu’ils tentaient de prendre la fuite en voiture.