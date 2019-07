INFO TF1-LCI : Les rois de la "prise karaté" et du dribble à la Zizou ont encore frappé

Le scénario est bien rodé : un homme s’approche de sa "proie" et se lance dans une mise en scène qui rendrait un vibrant hommage à Bruce Lee. Il prétexte être un pro du karaté, et vouloir lui montrer son talent. Uraken-Uchi, Haishu-Uchi, Shuto-Uchi…. Tout y passe, dans les lettres de l’art karatéka. Ni vu ni connu, l’athlétique suspect en profitait à la fin de son numéro pour agripper le poignet de sa victime – les connaisseurs auraient reconnu un Katate Dori – et lui enlever le bracelet de sa montre. Une rapide salutation, et le voleur sans kimono – mais peut-être ceinture noire dans une autre vie - prend alors la tangente.





Ces dernières semaines, les enquêteurs de la Sûreté territoriale de Paris ont observé d’autres vols similaires. Mais d’autres équipes ont, elles, opté pour une autre technique : celle du dribble version "Zizou".