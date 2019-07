INFO TF1/LCI - Pillage du bijoutier Bulgari : un suspect trahi par son modèle de gilet jaune

Le père de famille de 55 ans était dans leur collimateur depuis le 16 mars et l’acte 18 des manifestations de Gilets jaunes. Ce jour-là, l’avenue des Champs-Elysées, dans la confusion la plus totale et sous l’œil de commerçants impuissants, est victime de nombreux pillages en règle de la part d’ "ultras" : des "Black Blocs", des membres de l’Ultra-droite tout comme ceux que les services de renseignement français ont pris coutume de surnommer les "ultra jaunes", souvent des pères et mères de famille totalement inconnus jusqu’alors de la justice mais subitement capables de – violemment – participer à des dégradations et des agressions contre les forces de l’ordre. Parmi les commerces victimes ciblés ce samedi-là, le bijoutier de luxe Bulgari. L’enseigne située sur la plus belle avenue du monde déplorera au total le vol de 200 pièces. Montant du préjudice : environ 700.000 euros.

Chargée de l’enquête, la BRB va rapidement analyser les images fournies par les caméras de vidéo-surveillance de Paris. Parmi les pilleurs, les policiers repèrent un homme dont le gilet jaune se distingue facilement des autres : il faut dire qu’il est à l’effigie d’une commune… Gaillon, une petite ville de Normandie.