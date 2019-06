INFO TF1/LCI - Paris : les cambrioleurs rois du "parapluie" sous les verrous

La police les a arrêtés la main dans le sac. Ce jeudi 23 mai 2019, les deux hommes qui sortent d’un immeuble cossu du XVIème arrondissement de Paris n’ont pas eu le temps de prendre leurs jambes à leur cou : les enquêteurs de la Brigade de répression du banditisme (BRB) les attendaient discrètement, après de longues heures de filature, prêts à enfin pouvoir leur mettre des menottes aux poignets.





Car les deux voyous - un Yougoslave âgé de 30 ans et un Français de 46 ans, un "beau mec" fiché au grand banditisme qui cumule près de 70 affaires sur son casier judiciaire et qui avait jusqu’à présent toujours réussi à échapper à une arrestation en "flag" - étaient devenus le cauchemar des beaux quartiers de la capitale et du très chic Neuilly-sur-Seine. La BRB, qui les avait dans son collimateur depuis deux mois, les soupçonne d’avoir cambriolé au moins onze appartements. Bijoux, montres, objets de valeur… le duo serait reparti avec au total 60.000 euros de butin au cours des dernières semaines.