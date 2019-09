INFO TF1/LCI - Police vs gendarmerie : la guerre des drones au G7 de Biarritz

EXCLUSIF - L'histoire provoque depuis des semaines des tensions au sein des deux maisons du ministère de l’Intérieur. D’après nos informations, au moins un drone policier utilisé lors du dernier sommet du G7 a été neutralisé par un tir des gendarmes. Chaque camp se renvoie la balle.

Ce 24 août, la tension est à son comble à Hendaye. Le sommet du G7, qui réunit plusieurs chefs d’Etat dont Emmanuel Macron et le président américain Donald Trump, vient tout juste de s’ouvrir. Une marche pacifique doit avoir lieu, surveillée comme lait sur le feu par les autorités qui craignent des débordements et l’arrivée de casseurs et autres black blocs.

Dans les couloirs de la place Beauvau, certains l’ont déjà surnommé le "dronegate". L’affaire est même remontée jusqu’au plus haut niveau de la hiérarchie de la police et de la gendarmerie nationale. Tout est parti d’une onde magnétique dans le ciel basque, en août dernier…

D’après plusieurs sources, la Police aux frontières (PAF) était chargée de la surveillance – à l’aide d’un drone modèle Matrice 2010, relié à un câble électrique pour l’alimenter et capable de repérer le moindre individu à des centaines de mètres – de la cité judiciaire et de ses environs.

Peu après 13 heures ce jour-là, des représentants de l’Armée de l’air, présents dans le PC de commandement, auraient alors signalé la présence dans le ciel bleu du pays basque d’un petit drone non-identifié. La tension est à son comble, et les autorités sont avisées. D’après des règles rédigées en marge de événement, le seul drone à survoler le ciel d’Hendaye devait être celui de la PAF.

Mais les versions vont radicalement diverger quant à la suite des événements. Sur place, le drone non-identifié est dans un premier temps finalement décrit comme appartenant aux militaires de la gendarmerie. Mais ces derniers, eux, y voient plutôt un drone "ennemi", qui doit être rapidement neutralisé, de peur qu’il soit piloté dans le but, par exemple, de commettre un attentat.

Vers 13h15, l’opérateur de la PAF perd alors subitement le contrôle de son drone, comme si ses moteurs avaient subitement rendu l’âme. Il réussira à le faire poser au sol sans casse, mais non sans frayeurs (l’engin pèse 5 kilos et coûte 30.000 euros). La PAF en est persuadée : leurs collègues gendarmes sont forcément à l’origine du tir - à l’aide d’un pistolet qui envoie vers l’engin et sa radiocommande des ondes électriques puissantes, censées "bloquer" le drone et le rendre inopérant.