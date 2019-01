INFO TF1/LCI - "Poulette", Michael Jackson et l'esthéticienne : dans les coulisses de la cavale de Redoine Faïd

La police judiciaire y voit en revanche plus clair sur le degré de préparation du commando. L’étude minutieuse des appels téléphoniques passés et reçus dans le secteur géographique de Réau au moment de l’évasion a en effet rapidement permis d’identifier trois flottes de téléphones portables "de guerre" utilisés par les suspects. Des numéros "clandestins", tous dédiés à une tache précise, dont les enquêteurs ont retracé le parcours, minute par minute, kilomètre par kilomètre. L'un des enseignements de ce travail de fourmi en dit long sur la persévérance des malfaiteurs : l'équipe s’était positionnée en "configuration évasion" à deux reprises avant de passer à l’action le 1er juillet. Une première fois le samedi 16 juin, une seconde le samedi suivant. Repérage des lieux, chronométrage de chaque étape, liste des échappatoires possibles… le commando n’avait rien laissé au hasard pour le grand jour.





Un professionnalisme qui tranche bizarrement totalement avec la cavale qui va suivre. Le "système D" y est souvent de rigueur. Car Redoine Faïd et ses complices manquent à l’évidence d’argent et de "planques". Redoine et Rachid, visiblement inséparables, doivent souvent se concentrer sur l’essentiel : des médicaments, des sprays anti-moustiques, du dentifrice, des caleçons, des chaussettes, du déodorant, des slips de bain… Le petit groupe va quand même casser sa tirelire et dépenser 1400 euros pour acheter une voiture. Une Renault Mégane d’occasion, repérée sur un site internet de petites annonces. Le vendeur – qui préfère sur la toile se faire appeler Clark Kent, le nom à la ville de Superman – est contacté le 12 juillet, 4 jours avant la finale de l’Equipe de France de football en Coupe du monde, par un mystérieux monsieur Farid Belami. "Si le laguna roule bien je le prend e jdiscute pas le prix (…) Et allez les bleus !"