INFO TF1/LCI : trois militaires de Sentinelle arrêtés après une partie de pétanque qui dégénère

Ni une ni deux, les trois hommes éméchés se ruent alors vers les boulistes et les rouent de coups de poings et de pieds. Rapidement, des policiers arrivent et mettent fin au pugilat.





Les trois agresseurs sont interpellés. Il s'agit de trois militaires, membres de l'opération Sentinelle, hors service ce soir-là. Affectés au 3e régiment Parachutistes d'infanterie de Marine, ils en ont été quitte pour un passage par la cellule de dégrisement avant d'être placés en garde à vue.





Les deux malheureux boullistes, souffrant de plusieurs ecchymoses au visage et au corps, ont déposé plainte.