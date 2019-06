INFO TF1/LCI - Un banquier de la CIA détroussé à Paris

Les employés du palace n'y ont vu que du feu. Ce vendredi 7 juin, un peu après 16h, un soi-disant technicien spécialisé dans les climatisations se présente devant l'une des chambres du Peninsula, avenue Kleber, tout près de l'Arc-de-Triomphe, à Paris. Dans cet hôtel ultra-luxueux, l'homme fait croire qu'il a besoin de réparer un climatiseur défectueux.





Faux réparateur mais vrai voleur, le suspect va discrètement repartir quelques minutes plus tard - sans avoir touché une seconde au climatiseur - avec dans ses poches 6500 dollars et 1000 euros en liquide, ainsi qu'une montre Rolex estimée à 16.000 euros. Ni coups, ni menaces, ni effractions, le "voleur fausse qualité", comme on le dit dans le jargon policier, a emporté la mise.