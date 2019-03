INFO TF1/LCI -Une figure de l’Ultra-gauche fichée "S" interpellée avec une vingtaine de munitions policières

Lundi, un peu après 18h, un homme a été interpellé gare Montparnasse à Paris lors d'un banal contrôle policier. D’après nos informations, cette figure lilloise de l’ultra-gauche est toujours en garde-à-vue ce mardi matin à Paris au sein du commissariat du VIIème arrondissement.





Cet homme, connu des services de renseignement français, faisait l’objet au total de deux fiches "S" émises par la DGSI (Direction générale de la Sécurité intérieure) : l’une pour son appartenance à la "mouvance contestataire radicale" et sa capacité à commettre des actes de violences et de dégradations, une seconde pour être " leader de la mouvance anarcho-autonome lilloise" et "susceptible d’inciter ou de se livrer à des actes subversifs violents contre les institutions ou les forces de l’ordre".





Le suspect fait également l'objet d'une fiche "J", lui interdisant formellement de se rendre à Paris.





Dans sa valise, les policiers parisiens de Brigade des réseaux ferrés ont découvert une quinzaine de grenades lacrymogènes, assourdissantes et de désencerclement, ainsi que quatre munitions de LBD (Lanceur de balles de défense). Cet homme d’une vingtaine d’années a démenti toute envie d’en découdre. En garde-à-vue, il a expliqué aux enquêteurs qu’il était invité à une conférence sur les techniques et les tactiques du maintien de l’ordre en France. Il n'a pas expliqué comment il s’était procuré ces armes.