INFO TF1/LCI – Violences contre les policiers : l’inquiétude autour des bombes artisanales

"Acide alu". Deux mots pour désigner un procédé chimique redoutable : le mélange de métal et d’acide. Le gaz qui s’en dégage, une fois enfermé dans une banale bouteille en plastique, peut transformer celle-ci en bombe artisanale. L’explosion, quasi-systématique, peut projeter l’acide contenu à plusieurs mètres. Une arme qui peut créer des dégâts irréparables. Et qui est surtout de plus en plus utilisée.





La Préfecture de police parisienne (PP) vient ainsi de tirer la sonnette d’alarme. Une note interne datée du 24 juillet dernier, que nous avons pu consulter, donne de nouvelles instructions au sujet de ces "armes particulièrement dangereuses (…) de plus en plus utilisées contre les policiers dans des épisodes de violences urbaines". "Des ventes anormales d’acides chlorhydriques dans certains magasins ont déjà été signalées", détaille ce document d’une page, transmis à tous les commissariats de Paris et de sa proche banlieue.