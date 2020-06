Violences policières chez Burger King : 4 CRS mis en examen

Leurs interrogatoires étaient prévus bien avant les polémiques actuelles sur les violences policières. Mais leur timing remet la lumière sur une scène de brutalités policières qui avait à l’époque vivement marqué les esprits.

D’après nos informations, quatre CRS (Compagnie républicaine de sécurité) ont été placés en garde à vue dans la matinée du lundi 22 juin 2020, dans l’enquête dite "Burger King". Le 1er décembre 2018, lors d’un rassemblement parisien de Gilets jaunes qui avait totalement dégénéré, plusieurs manifestants s’étaient réfugiés dans ce fast-food de l’avenue Wagram, tout près des Champs-Elysées. Certains avaient alors été molestés par un petit groupe de fonctionnaires, tous membres de la 1e section de la 43e CRS de Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire).

Présentés ce mardi au magistrat instructeur, les quatre policiers ont, selon une source judiciaire à LCI, été mis en examen des chefs de violences volontaires avec incapacité de moins de huit jours par personne dépositaire de l'autorité publique en réunion et avec arme, et de violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité pour deux d'entre deux, et du chef de violences volontaires sans incapacité par personne dépositaire de l'autorité publique pour les deux autres. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire. Il leur est interdit d'entrer en contact les uns avec les autres, d'exercer la fonction de policier sur la voie publique et de détenir ou porter une arme.