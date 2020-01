INFO TF1 - Réglements de comptes à Stains : deux enquêtes élucidées coup sur coup

Ces derniers jours, la Brigade criminelle de la police judiciaire parisienne a réussi à élucider ces deux affaires. Sans lien l’un avec l’autre, les deux fusillades ont, en revanche, été certainement dictées par le trafic de stups et les guerres de territoire. Car Stains est depuis longtemps l’une des principales plaques tournantes de la drogue - du cannabis en particulier - en région parisienne. L’une des plus violentes aussi.

Trois suspects ont été interpellés à Stains mardi 14 janvier à l’aube, avec l’aide de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) parisienne dans l’enquête sur le double assassinat de l’été dernier, sur décision d’un juge d’instruction de Bobigny. Agés de 24, 26 et 27 ans, tous étaient connus des services, notamment pour des affaires de drogue. Leur piste a été remontée par les limiers de la Crim' notamment grâce à un colossal travail de téléphonie et de vidéo-surveillance, qui a permis peu à peu de retrouver la trace de plusieurs voitures utilisées par le commando présumé dans sa fuite. Des dizaines d’heures de surveillances et d’écoutes téléphoniques ont permis peu à peu aux enquêteurs de resserrer l’étau sur le commando présumé.