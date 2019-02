INFO TF1/LCI - Trois adolescents arrêtés pour avoir tendu un guet-apens meurtrier à Paris

Dans l’appartement, les tueurs ont dérobé un maigre butin. Un téléphone et quelques objets, qui seront revendus plus tard pour des sommes dérisoires. Dans leur fuite, les suspects ont pris le temps de nettoyer la scène de crime avec de l’eau de javel, dans l’espoir d’effacer empreintes digitales et traces ADN.





Un énorme travail des "Experts" de l’identité judiciaire, puis l’exploitation minutieuse de dizaines de caméras de vidéo-surveillance du quartier et du métro vont pourtant rapidement mettre les policiers sur une piste. Celle d’un guet-apens, tendu par une jeune fille âgée de seulement 14 ans au moment des faits. La victime l’aurait rencontrée quelques jours plus tôt dans les rues de Paris. Les deux auraient alors échangé leur numéro de téléphone, et auraient convenu quelques jours plus tard d’un rendez-vous. Au domicile de l’agent RATP. Il ne le sait pas encore, mais le piège vient sans doute alors de se refermer sur lui…





Au cours de cette soirée, l’adolescente avance une excuse pour sortir du domicile de la rue Meunier quelques minutes. A son retour, deux hommes, cachés derrière elle, entrent à leur tour, de force. D’après les premiers éléments de l’enquête, armés d’une bombe lacrymogène, ils auraient rapidement menacé et agressé le propriétaire des lieux. Le reste de la scène se déroule à huis-clos. Seule certitude : la victime sera retrouvée quelques heures plus tard mort, tuée avec une violence inouïe.