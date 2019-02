Insultes antisémites contre Alain Finkielkraut: l'un des auteurs identifié

Indignation après les insultes antisémites à l'encontre du philosophe Alain Finkielkraut. Elles ont été proférées par des "gilets jaunes" samedi 16 février en marge de la manifestation parisienne. Une enquête a été ouverte et un suspect a été identifié. Quatorze partis politiques appellent à manifester contre l’antisémitisme mardi soir.



