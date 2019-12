Mort de trois secouristes dans le crash d'un hélicoptère près de Marseille : que s'est-il passé ?

La sécurité civile frappée par un drame. Alors que de pluies diluviennes ont de nouveau frappé le Sud-Est durant le week-end, trois secouristes, un pilote et le copilote d'un hélicoptère de la Sécurité civile ainsi qu'un pompier professionnel du Sdis 13, ont perdu la vie ce dimanche soir dans le crash de leur hélicoptère à proximité de la commune du Rove, dans les Bouches-du-Rhône. Ils intervenaient au secours des populations face à ces intempéries.

Le ministre de l'Intérieur a confirmé ce lundi 2 décembre cette information de La Provence. Selon un communiqué de presse qui retrace les événements précédant la tragédie, l'hélicoptère EC145 des trois hommes venait de quitter la base de Marignane et se dirigeait vers Le Luc - Le Cannet, deux villes du Var, afin d'assurer une mission de reconnaissance et de sauvetage.

Les liaisons radio et radar ont été rompues et en dépit de l'engagement d'importants moyens de recherche déclenchés dans le cadre du plan SATER (un dispositif qui organise la recherche d'aéronefs civils ou militaire à l'aide de moyens aériens, terrestres ou radioélectriques et qui est mis en œuvre au niveau départemental par le Préfet en coordination avec l'Armée de l'Air), les trois occupants de l'hélicoptère ont été retrouvés décédés à 1h30 du matin.