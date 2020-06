Mort de Cécric Chouviat : "J'ai la haine" déclare la veuve du livreur

Il y a cinq mois, Doria Chouviat, mère de cinq enfants perdait son mari, Cédric Chouviat. Ce livreur de 42 ans se trouvait ce 3 janvier 2020 sur son deux-roues motorisés sur le quai Branly à Paris, téléphone à l'oreille. La police procède alors à son contrôle routier mais la situation dégénère. Quatre policiers encadrent Cédric Chouviat et le plaquent au sol pour l'interpeller. Le quadragénaire décèdera deux jours plus tard, à l'hôpital des suites d'une asphyxie. Les médecins constateront également une fracture du larynx.

"C'est un grand gâchis comme je le dis toujours. Ca n'aurait pas dû arriver, commente Doria Chouviat très éprouvée. Aujourd'hui, quand on regarde l'actualité, on est soulagé du fait que d'une certaine manière, ces violences ont été reconnues. Fut un temps, le gouvernement était dans le déni. Je reste optimiste pour la suite. La clé d'étranglement a été interdite. C'est une bonne chose, c'est un soulagement. Je félicite le ministre d'avoir pris cette décision par contre je ne comprends pas pourquoi il n'en a pas fait autant pour le plaquage ventral. Ces deux techniques sont aussi dangereuses l'une que l'autre".

Sa parole est forte. Et, malgré l'émotion encore perceptible, sa voix n'hésite pas. Doria Chouviat était l'invitée d'Audrey&Co ce mardi matin sur LCI. La veuve de Cédric Chouviat, ce livreur de 42 ans décédé 2 jours après un contrôle routier à Paris, a réagi aux annonces de Christophe Castaner faites la veille au sujet des violences dans la police et notamment l'interdiction de la technique dite de "l'étranglement". Une réaction où le "soulagement" se mêle aux regrets.

Encore sous le choc, la jeune femme poursuit : "J'ai la haine, je suis dépitée, je suis dégoûtée. Je me dis: 'Quel gâchis, quel dommage'. Maintenant qu'il est lancé (Christophe Castaner ndlr), qu'il a reconnu tous ces problèmes. Je me dis pourquoi ne pas aller jusqu'au bout? Maintenant qu'il a admis, qu'il a reconnu que la violence policière existait, qu'il y avait des contrôles qui dérapaient et que ça ne devait pas arriver, qu'il y avait des bavures. Maintenant qu'il a reconnu tous ces problèmes, il faut qu'il agisse. Qu'il agisse pour sauver des vies parce que les dérapages sont trop vite arrivés et les conséquences sont irréparables."

Lundi, Christophe Castaner avait insisté au cours de sa conférence de presse sur le fait que le plaquage ventral n'était pas une technique enseignée. "Le plaquage ventral qui implique l'étranglement est arrêté, mais j'ai préféré rester sur des techniques qui sont enseignées dans la police et la gendarmerie et pas sur du commentaire. Mais nous aboutissons au même résultat. Celui qui interpelle une personne pour la menotter, il faut la coucher au sol", a souligné le patron de la place Beauvau face aux journalistes.

Laisser les policiers ou les gendarmes le moins longtemps possible sur une personne allongée au sol pour la menotter suffirait-il à éviter tout éventuel drame comme l'affirment Laurent Nuñez et Christophe Castaner. "Non je pense que cela ne suffit pas. Les risques sont trop élevés, la vie c'est trop sacrée; Les conséquences sont trop lourdes… Moi quand je regarde mes enfants aujourd'hui, je me dis que leur vie a complètement basculé. Quand on voit ce qui arrive suite à un contrôle banal et à ces comportements, on ne peut pas l'accepter."

"Si on doit encore se manifester, si on doit encore venir sur des plateaux télés, pour le dire et le crier haut et fort, je serai toujours présente pour le faire. Autant faire les choses bien jusqu'au bout. Je demande que l'on bannisse la technique du plaquage ventral. C'est une belle petite victoire mais insuffisante à ce jour".

Aux syndicats de police qui dénoncent cette interdiction, la veuve de Cédric Chouviat répond être certaine que des "experts et des spécialistes vont leur apporter des solutions". "C'est une question de bonne volonté et de prise de conscience. Ce sont des gardiens de la paix et leur priorité est de protéger le citoyen et de ne pas le mettre en danger", estime-t-elle. "Aujourd'hui, quand on voit des contrôles de police ça nous fait peur. Ca n'est pas normal qu'on en arrive là".