Interpellation controversée à Sevran : colère et réactions des syndicats de police qui soutiennent leur collègue

ENQUETE - Plusieurs syndicats de police ont fait part de leur ire après la suspension d'un de leur collègue de Seine-Saint-Denis. Ce dernier avait procédé à une interpellation musclée et filmée à Sevran (Seine-Saint-Denis), mercredi 11 septembre. L'IGPN a été saisie.

Au lendemain de la mise en ligne et du relais de ces images, le préfet de police Didier Lallement a annoncé dans un communiqué avoir demandé "la saisine administrative de l’Inspection générale de la police nationale et ordonné la suspension immédiate du fonctionnaire de police primo intervenant [afin] d’établir les circonstances exactes de cette interpellation".

"C’est plus que surprenant, c’est honteux, a abondé Linda Kebbab, déléguée nationale Unité SGP Police FO sur LCI. On se contente de suspendre le collègue et ça c’est juste inadmissible!" Un autre policier à ses côtés a déclaré : "Il y a une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux, qui est sortie d’un contexte, et une autorité administrative qui qui prend une décision très certainement commandée par les pouvoirs politiques pour acheter la paix sociale à Aulnay-sous-Bois."

Selon France Info, le médiateur de Sevran Lamine Ba, a déposé plainte. Il a également posté un message sur Instagram sur lequel on pouvait lire :" Merci à tous pour votre soutien, on va laisser la justice faire son travail".

Le policier filmé est lui "en arrêt", ont fait savoir les syndicats. "Il est blessé à la tempe, il est en arrêt," a indiqué l'un d'entre eux à LCI.

Ce vendredi matin, les syndicats de police ont été reçus par Didier Lallement. Dans un communiqué publié à l'issue de cette rencontre, Alliance Police Nationale ne décolère pas et dénonce une suspension "illégale", faisant valoir qu'il avait "été blessé lors de l’intervention de police" et qu'il se trouvait "en arrêt de travail". Et de poursuivre : "De ce fait, celle-ci ne sera pas notifiée et avons exigé que l’enquête soit rapidement effectuée. Elle confirmera sans doute le caractère arbitraire de cette décision. Alliance Police Nationale prend acte de cette annonce, tout en regrettant la précipitation et la méthode employée à l’encontre de notre collègue".

Le syndicat annonce également qu'"après avoir échangé avec [son] collègue, particulièrement affecté, il a été décidé, avec son accord, de suspendre l’action déclenchée ce matin (dans le 93 ndlr)".