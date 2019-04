Intoxications mortelles dans un Ehpad : pour le directeur du groupe, le personnel était en nombre "suffisant"

S’il n’y avait pas de de problème de personnel selon la direction, il faut voir du côté des"ingrédients" et de la"fabrication". "Cinq décès, c’est du jamais vu", insiste Charles-Antoine Pinel dans les colonnes du quotidien. "Cet après-midi-là, 19 employés étaient présents sur le site, parmi lesquels un infirmier, dont je tiens à saluer le rôle déterminant. C’est lui qui a pris en charge l’assistance aux personnes malades avec l’équipe en début de soirée dès les premiers symptômes en prévenant immédiatement les secours. Dans l’attente de leur arrivée, il a appelé en renfort une partie de l’équipe de jour qui est restée toute la nuit pour assurer les soins de nos résidents. Je tiens à les en remercier chaleureusement. Malgré cette mobilisation, il y a eu cinq décès et nous voulons absolument comprendre pourquoi", assure le directeur.





Les premières analyses avaient permis d'établir que les décès étaient survenus suite à une "toxi-infection alimentaire". Au menu ce soir-là : "soupe de légumes", "tourte de foie gras" et "salade périgourdine". "Les repas sont servis dans des textures différentes selon les besoins et les capacités de chaque résident. Certains ont de sévères problèmes de déglutition et ne peuvent pas être nourris avec des préparations trop solides", rappelle Charles-Antoine Pinel. "Encore une fois, il faut savoir ce qui s’est passé et ce qui est responsable de l’intoxication alimentaire. Qu’il s’agisse des ingrédients ou de la préparation", ajoute-t-il.