Intoxication alimentaire dans l'Ehpad de Lherm : les habitants sont sous le choc

Dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2019, cinq pensionnaires de l'Ehpad de Lherm sont morts suite à une intoxication alimentaire. Celle-ci aurait été due à une toxine bactérienne. Au lendemain du drame, les 3 500 habitants de cette commune sont encore sous le choc mais veulent comprendre. Les parents dont les enfants déjeunent à la cantine de l'école sont d'autant plus inquiets. Ils craignent que le fournisseur de repas ne soit le même. Les dîners servis dimanche ont été mis sous séquestre et une enquête est en cours.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.