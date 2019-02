Intrusion dans le ministère de Benjamin Griveaux : six personnes interpellées

Cinq hommes et une femme sont désormais en garde à vue dans l'enquête sur l'intrusion dans le ministère de Benjamin Griveaux, le 5 janvier, en marge de l'acte VIII des "gilets jaunes" à Paris. Ils ont été interpellés en région parisienne et dans le Nord. Deux des casseurs présumés sont connus comme membres de l'ultragauche.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/02/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1.