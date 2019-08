Isère : le collègue et passager du gendarme à l'origine du décès de deux retraités a été promu

Une promotion "choquante" pour la famille des victimes qui a appris la nouvelle par hasard sur internet, selon des informations du Parisien. "Ce gendarme a accompagné pendant tout un après-midi dans sa consommation d'alcool le chauffard responsable de l'accident", a expliqué Céline Duron, fille des victimes. "Il l'a non seulement laissé repartir en voiture avec 2,54 g d'alcool dans le sang, ce qui est proche du coma éthylique, mais surtout, il était son passager jusqu'au moment où le véhicule est venu percuter et broyer la voiture de mes parents".





Une décision d'autant plus incompréhensible pour les proches compte tenu du fait que le gendarme promu aurait été sanctionné d'un "blâme du ministre". La gendarmerie explique de son côté que le lieutenant a bénéficié d'une nomination automatique à sa sortie de l'école des officiers, il s’agirait donc d'un promotion statuaire et non au mérite.