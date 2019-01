Issoire : après avoir tué et découpé sa victime, il mange ses doigts

Les rebondissements s'enchaînent. Le 10 janvier dernier, de petits morceaux de corps humains avaient été découverts dans une canalisation bouchée d'un salon de coiffure du centre-ville d'Issoire, dans le Puy-de-Dôme. Depuis, un homme de 36 ans a été arrêté et a avoué les faits. En garde à vue, il a même expliqué avoir mangé les doigts de sa victime pour empêcher son identification, raconte Le Progrès. Toujours selon le quotidien régional, des traces de sang humain ont été retrouvées dans une poêle au domicile du suspect.





Très vite après la découverte de près de 30 kilos de morceaux de chair dans la canalisation du commerce, l'enquête s'était orientée vers l'appartement situé au-dessus, où les gendarmes avaient trouvé du sang sur les murs et les rideaux, ainsi que des instruments de découpe, dont une scie circulaire, des appareils électro-ménagers tachés de sang et un cerveau et un foie de taille humaine dans le congélateur. Alertés par des témoignages sur l'identité d'une victime potentielle, les enquêteurs s'étaient rendus à son domicile, qu'ils trouvaient maculé de sang, mais vide. L'exploitation des caméras de vidéosurveillance de la ville a révélé que le suspect avait pris un train pour Vierzon le 10 janvier après avoir jeté dans les poubelles de la gare "trois gros cabas" contenant des vêtements ensanglantés. L'homme avait été arrêté à son retour à Issoire le lendemain.