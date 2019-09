Mort de Simon Gautier : la famille du randonneur ne comprend pas pourquoi il n'a pas été localisé plus tôt

ENQUÊTE - Un mois après la mort de Simon Gautier au sud de Naples (Italie), sa famille s'interroge notamment dans la presse sur le délai de transmission des informations concernant la localisation du jeune homme. Ce dernier avait passé un appel au secours après être tombé dans un ravin. Il serait mort le jour même mais son corps n'a été retrouvé que neuf jours plus tard.

Pour la famille de Simon Gautier, le deuil est difficile. Et il l'est d'autant plus qu'un mois jour pour jour après la mort du jeune étudiant qui vivait à Rome et préparait une thèse en histoire de l'art, de nombreuses interrogations demeurent.

SImon Gautier, 27 ans était parti le jeudi 8 août de la gare de Policastro Bussentino pour faire une randonnée dans le sud de Naples. Il devait remonter cette côte jusqu'à Naples, 200 km plus au nord. Mais dès le lendemain de son départ, le jeune homme parti en solitaire chute dans un ravin. Malgré l'appel immédiat au secours, il ne sera retrouvé que neuf jours plus tard, le 18 août.

L'autopsie a permis d'établir que Simon Gautier était décédé le 9 août d'une hémorragie interne. Sa mère et son beau-père ne comprennent pas aujourd'hui pourquoi l'opération de sauvetage a pris autant de temps, alors que le randonneur avait immédiatement alerté de son accident et fait part, partiellement, de sa localisation. Les proches, qui n’ont appris que le lundi 12 août que leur fils était porté disparu, disposaient par ailleurs d’une carte réalisée par Simon Gautier montrant son parcours et qu’ils n’ont pu fournir que tardivement… La famille demande des "éclaircissements aux autorités françaises et italiennes quant aux délais et au manque de coordination constatés lors des opérations de secours", rapporte Le Monde ce lundi.