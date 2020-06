Ivry-sur-Seine : des tags appelant au meurtre de policiers découverts

"Je suis scandalisé par ces tags et j'ai demandé à mes services municipaux de tout faire pour les effacer le plus vite possible", a déclaré Philippe Bouyssou, maire PCF d'Ivry-sur-Seine. "Notre positionnement est clair : nous avons toujours dénoncé les violences policières quand il y en avait et nous appelons de nos voeux à changer le rapport police/population mais les appels à la violence et au meurtre contre la police, c'est inacceptable. Il ne faut pas tout mélanger !", poursuit l'édile.