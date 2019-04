"J'ai tout perdu" : sous le choc, David découvre son appartement après le violent incendie de son immeuble à Paris

Sa famille est saine et sauve. Mais il ne savait pas comment il allait retrouver son logement. David est l'un des habitants de l’immeuble partiellement détruit samedi soir dans un violent incendie suivi d'une explosion dans le XIXe arrondissement de Paris. Ses proches et lui ont pu fuir à temps, alors que des projections et des cendres tombées sur son balcon, commençaient à embraser le logement. Ce dimanche matin, une fois la zone sécurisée, il a été autorisé à rentrer chez lui. Ou plutôt ce qu’il en reste. "C’est catastrophique, on a tout perdu, tout", constate-t-il des sanglots dans la voix. "On ne peut rien récupérer".





Portes vitrées soufflées, murs totalement carbonisés, tas de de débris et de cendre au sol, pièces inondées par l’intervention des pompiers... une véritable scène de désolation se dévoile sous ses yeux. La chambre de sa fille est notamment méconnaissable.