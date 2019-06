Jet d'une boule de pétanque sur une femme devant une synagogue à Paris : l'acte n'est pas antisémite

"L'acte n'est pas antisémite, c'est une bêtise de gamin", a réagi Sammy Ghozlan, président du BNCVA contacté par LCI. Les parents de cet enfant se sont excusés auprès des membres de la synagogue. Ils étaient très gênés par tout cela. Heureusement, la victime n'a pas eu de blessures graves, elle a eu une plaie à la tête et a pu regagner son domicile depuis".





Sammy Ghozlan précise qu'"après les faits, la médiatisation de l'affaire et l'ouverture d'une enquête, les parents du jeune enfant se sont excusés auprès de la synagogue". "Ils étaient vraiment très gênés par tout cela, ils sont emplis de confusion. Apparemment, leur fils est aussi l'auteur du jet de seau d'eau lancé la veille contre des personnes juives de la synagogue. Il voulait s'amuser... Maintenant c'est sûr, il ne recommencera plus. Et nous, nous sommes rassurés de savoir que ce geste n'est pas antisémite".









En février dernier, le ministère de l'Intérieur avait dressé un bilan montrant une augmentation de 74% des menaces et violences visant les Juifs. "Les actes antisémites ont bondi de 74% en France en 2018, avait annoncé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Ils sont passés de 311 en 2017 à 541 l'an passé". "L'antisémitisme se répand comme un poison comme un fiel. Il attaque, il pourrit les esprits, il assassine", avait-il déclaré à Sainte-Geneviève-des-Bois où un arbre planté en mémoire d'Ilan Halimi, jeune Juif tué en 2006, avait été vandalisé. Il avait affirmé que le gouvernement ne laisserait "rien passer" à ce sujet.