Jeune gendarme tuée par un automobiliste fuyant un barrage : Jean Castex exprime sa "grande tristesse"

FAIT-DIVERS - Une gendarme de 25 ans a été mortellement heurtée par un véhicule samedi soir, après un refus d'obtempérer pendant un contrôle routier à Port-Sainte-Marie (Lot-et-Garonne). Le conducteur a été rapidement interpellé. Le Premier ministre Jean Castex a exprimé sa tristesse et apporté son soutien aux proches de la militaire.

Le drame a eu lieu aux alentours de 21 heures à une vingtaine de kilomètres à l'ouest d'Agen, dans le Lot-et-Garonne. Une gendarme de 25 ans a perdu la vie samedi après avoir été heurtée par un véhicule, à la suite d'un refus d'obtempérer pendant un contrôle routier à Port-Sainte-Marie. Le conducteur, déjà connu des services de police et de gendarmerie pour des délits liés aux stupéfiants selon une source proche du dossier, avait déjà refusé de s'arrêter un peu plus tôt vers 20h50, sur la commune de Colayrac. "Le conducteur se dirigeant vers Agen fait alors demi-tour devant un barrage tenu par la Police nationale. Un dispositif d'interception est mis en place par les gendarmes à Port Sainte-Marie. Lorsqu'il arrive sur le contrôle, le conducteur refuse à nouveau de s'arrêter, fait un écart pour éviter la herse déployée et quitte la chaussée. Il heurte violemment le gendarme Mélanie Lemée. Très grièvement blessée, elle décède malgré l'intervention des secours", indique un communiqué du ministère de l'Intérieur. Percutée au niveau des membres inférieurs, la jeune femme qui faisait partie de la brigade de gendarmerie d'Aiguillon, a succombé à ses blessures, sans pouvoir être transportée, détaille la Dépêche du midi.

Le conducteur, rapidement interpellé après les faits, a été placé en garde à vue à la gendarmerie d'Agen, a-t-on appris auprès de la gendarmerie.

La gendarmerie du Lot-et-Garonne "meurtrie"

Sur sa page Facebook, la gendarmerie du Lot-et-Garonne s'est dite "meurtrie" par le "décès en service" d'une "camarade" et a exprimé sa "profonde émotion à l'endroit de la famille, des proches et de nos camarades du Lot-et-Garonne frappés durement en ces terribles circonstances". Elle a précisé qu'"aucun commentaire sur l'enquête et les investigations en cours" ne serait fait.

Deuxième gendarme mort dans l'exercice de ses fonctions cette année

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et son secrétaire d'Etat Laurent Nuñez ont fait part dimanche matin dans un communiqué de leur "profonde émotion" et exprimé leur "soutien à l'ensemble des forces de sécurité intérieure, mobilisées jour et nuit, pour assurer la sécurité de nos concitoyens". "Hier, la Gendarmerie nationale a perdu l'une des siennes, l'un de ses militaires engagés au service de la population. Les honneurs militaires lui seront rendus et la nation lui témoignera sa reconnaissance", a indiqué le Ministère de l'Intérieur ce dimanche dans un communiqué. Le nouveau Premier ministre Jean Castex a lui aussi réagi dans la matinée, exprimant sa tristesse et son soutien aux proches de Mélanie Lemée "ainsi qu'à l'ensemble des forces de sécurité intérieures, mobilisées jour et nuit pour notre sécurité."

Selon la Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN), il s'agit du deuxième gendarme mort dans l'exercice de ses fonctions cette année. L'an dernier, six avaient perdu la vie dans le cadre professionnel.

La victime, présentée par le ministère de l'Intérieur comme Mélanie Lemée, 25 ans, était une ancienne judokate de haut niveau, deux fois sacrée championne de France militaire dans sa catégorie (2016, 2017). Le parquet d'Agen a prévu de communiquer plus en détail lundi à 11h sur les circonstances du décès.