Jeunes empoisonnés dans la rue par des "cigarettes" offertes : que se passe-t-il à Roanne ?

Six jeunes pris de malaises en seulement quelques jours, après avoir consommé d’étranges cigarettes en pleine rue. Une mystérieuse affaire agite la ville de Roanne (Loire) depuis l'identification d'un premier cas, samedi 27 juillet. Une sixième victime se serait déclarée ce mercredi 31 juillet, a appris LCI de source policière. Une enquête judiciaire est ouverte par le parquet de Roanne pour "empoisonnement ou tentative d’empoisonnement".





Si le mobile semble établi, le vol de téléphones juste après le malaise, le mode opératoire est quant à lui encore flou. La piste de la délinquance locale est privilégiée par le parquet. Rien ne dit par ailleurs que les victimes aient inhalé la même substance. Et c’est justement le produit contenu dans ces cigarettes, offertes en pleine rue par d’illustres inconnus, qui interroge. "Pour identifier le produit en cause, des analyses sont en cours à partir de résidus de mégots récupérés et d’analyses sanguines des victimes", a fait savoir mercredi le parquet.