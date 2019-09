Gilets jaunes et Blacks blocs vont-ils perturber les Journées du Patrimoine ?

SÉCURITÉ – Des milliers de personnes sont attendues samedi à Paris, à l’occasion de l’acte 45 des Gilets jaunes, mais aussi de la mobilisation générale pour le climat et des Journées du Patrimoine. A l'occasion de cet événement culturel populaire, l'intrusion dans certains lieux de pouvoir par certains contestataires est crainte.

Il y a ceux qui ont choisi de renoncer à l’événement et d’autres qui, pour rien au monde, ne l’annuleraient. "Emmanuel Macron veut que les portes de l’Elysée soient ouvertes, il ne lâchera pas", indique une source bien informée à LCI ce mercredi. Samedi, à l’occasion des traditionnelles Journées européennes du patrimoine (JEP), le Palais sera donc ouvert, comme il en a l’habitude, tout comme le ministère de l’Intérieur et d’autres institutions de la République. Et cette ouverture se fera malgré les craintes et les menaces : pour la première fois, en effet, l’événement coïncide avec une mobilisation des Gilets jaunes. Hasard ou pas, c'est aussi la première fois que le public doit s’inscrire en ligne afin de franchir les différents perrons de ces monuments. A leur arrivée sur place, les visiteurs devront présenter une pièce d’identité ainsi que le billet électronique reçu par mail.

"Une belle occasion d'entrer dans les lieux de pouvoir"

Sur le site de l’Elysée, depuis plusieurs jours maintenant, les internautes peuvent lire ce message : "Les années précédentes, il fallait compter parfois jusqu’à huit heures d’attente. Huit heures d’attente, cela permet d’échanger avec vos proches, avec les autres visiteurs, de faire des rencontres... Mais huit heures d’attente, c’est long. Cette année, afin de rendre votre parcours plus fluide, nous mettons en place une plateforme d’inscription pour bien préparer votre visite et choisir une heure de passage". "Il y a peut-être une question d’attente, mais le principal motif de cette nouvelle mesure est la sécurité, nous affirme une source policière. Certains participants au rassemblement pour le climat se sont donné rendez-vous à la Madeleine (non loin du palais de l'Elysée, ndlr). Des Gilets jaunes les rejoindront et d’autres encore annoncent déjà leur venue sur les Champs-Elysées à partir de 10 heures. Les Journées du Patrimoine seraient pour eux une belle occasion d'entrer dans les lieux de pouvoir. On ne dit pas qu’ils le feront, mais c’est une occasion, c’est sûr". Depuis plusieurs jours, les inscriptions pour l’Elysée, l’Assemblée nationale ou la place Beauvau, en tout cas en ce qui concerne la journée du 21 septembre, sont closes suite à la forte demande. "Pour la journée du 21, les préinscriptions sont parties comme des petits pains. On peut s’interroger au regard des différentes actualités. D’autant que les black blocs semblent eux aussi vouloir s’inviter dans les lieux de pouvoir. Des vérifications sont en cours, sur les identités des personnes qui se sont inscrites, mais c’est compliqué", insiste une autre source policière. Dans son édition ce mercredi, Le Canard Enchaîné évoquait la possible présence de black blocs qui chercheraient à "envahir et casser les palais de la République, soit entre l'Elysée et Matignon, tous les ministères ouverts au public pendant deux jours"...

Des portes resteront closes

La maire du 8e arrondissement, où se situent les Champs-Elysées, a, elle, préventivement fait le choix de fermer sa mairie. "Cette année, nous indique Jeanne d’Hauteserre, la mairie sera fermée pour les Journées du Patrimoine. Je n’ai pas d’agents de sécurité pour éviter tout débordement. Nous avons déjà eu des décrocheurs de portrait d’Emmanuel Macron il y a quelques mois, nous avons eu beaucoup de dégradations dans le quartier, je ne vais pas prendre de risque. Surtout quand on sait ce qui peut potentiellement se passer samedi sur les Champs-Elysées." De son côté, la préfecture de police de Paris sera fermée, comme certaines casernes des pompiers habituellement ouvertes. Selon France Info, le ministère de l'Éducation nationale et celui de l'Agriculture, tous deux situés non loin de l'Elysée, resteront "fermés au public le samedi et le dimanche". "Les loges maçonniques annulent leur participation à l'événement", poursuit la radio. A trois jours de ce samedi sous tension, certains sites ont fait le choix de rester ouverts, tout en restreignant leur accès. Dans un message envoyé aux personnes qui s'étaient pré-inscrites, le ministère de l'Intérieur indique ainsi : "A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, vous vous êtes inscrits pour effectuer la visite de l'Hôtel Beauvau - Paris 8e arrondissement. Pour des raisons organisationnelles, nous sommes malheureusement contraints de restreindre les plages horaires et de procéder à la fermeture au public de ce lieu le samedi 21 septembre 2019 entre 12h00 et 17h00." Les visites devraient cependant rester possibles le matin. La Préfecture de police, qui doit décider vendredi du dispositif pour le week-end, a rappelé à la plus grande vigilance les institutions qui maintiendraient leur volonté d'ouvrir leurs portes dans le cadre de cette journée.

La rédaction de LCI