L'ADN a parlé : l'homme arrêté à Glasgow n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès

UN TEMOIGNAGE SEME LE DOUTE





Sur Europe1, un voisin témoignait au micro de la radio, ce matin et son témoignage sème le doute : "Vendredi matin il a pris l’avion, comme il fait d’habitude. Il rentrait en Écosse, sa femme l’attendait à Glasgow. On l’a eu tout à l’heure au téléphone, et elle dit 'voilà, ils l’ont arrêté, je n’ai pas plus de nouvelles'. Elle est effarée. Il n’a rien à voir ! Même s’il a pris X années de plus, il n’a rien à voir avec cette tronche-là ! C’est un homme qui est grand, visage rond, rien à voir !", explique ce voisin. Pendant la perquisition, je suis monté pour essayer de voir un policier, pour leur dire qu’ils étaient en train de se planter lamentablement. Ça fait 30 ans que je le connais ce mec-là, c’était un ami. J’ai été à son mariage en Écosse".