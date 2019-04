L'arnaque au rétroviseur fait son retour

C'est une escroquerie aussi vieille que l'invention de la voiture et pourtant, nombreux sont ceux qui en sont encore victimes. L'arnaque au rétroviseur revient à la mode et les principales cibles sont les personnes vulnérables. Les escrocs, à bord d'un véhicule dont le rétroviseur est abîmé, simulent un accrochage avec la future victime. Pour ne pas faire jouer les assurances, ils demandent à être dédommagés en espèces et mettent en place un plan bien rodé pour convaincre leurs victimes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.