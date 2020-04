Coronavirus : voici l’attestation de déplacement numérique, disponible sur smartphone

L’attestation numérique acceptée à partir de ce lundi doit être générée depuis le site du ministère de l’Intérieur et nulle part ailleurs , a précisé Christophe Castaner. Pour l’obtenir, il suffit de remplir un formulaire. Comme pour le dispositif papier, qui reste valide, il faut indiquer son nom et son adresse, ainsi que le motif de sortie, la date et l’heure.

Après validation, un fichier PDF est créé, avec ces informations et un QR code, qui intègre la date et l’heure de rédaction de l’attestation. En cas de contrôle, les forces de l’ordre pourront scanner ce code sans avoir à toucher le téléphone. Aucune donnée personnelle n’est collectée, a assuré le gouvernement.

Depuis vendredi 3 avril, début des congés scolaires dans la zone C, qui regroupe les académies d’Île-de-France et d'Occitanie, les contrôles ont été renforcés afin de limiter les déplacements non-autorisés et limiter ainsi la propagation du coronavirus. Plus de 160.000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Et près de 1,4 million de contrôles ont été effectués sur les trois derniers jours, a indiqué Christophe Castaner.