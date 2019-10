L'école des chiens renifleurs de Gramat forme les héros de demain

Tels des sportifs de haut niveau, les chiens de l'école cynophile de Gramat, dans le Lot, suivent un entraînement rigoureux. Ils sont dressés, testés et évalués. En plus de développer leurs capacités physiques, ils doivent avoir de la volonté et de la détermination. Ils peuvent se spécialiser dans un domaine précis, mais aussi être polyvalents. Une fois avec leur maître, c'est la complicité qui déterminera l'efficacité de leur mission.