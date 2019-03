Son école vandalisée, Marion Maréchal "attend une réponse forte et prompte de l’État"

"Cette école créée par Marion Maréchal-Le Pen a ouvert en cette rentrée 2018, au sein du quartier de la Confluence, dans le but de former la future élite de l’extrême droite identitaire. Considérez cette attaque comme une réponse à tous les actes racistes, sexistes, homophobes, transphobes, ainsi qu’aux politiques meurtrières anti-migratoires et à l’attentat de Christchurch perpétré dernièrement", justifie en effet le groupe sur sa page, tout en publiant des photos des dégradations prises au moment même où celles-ci ont été commises, comme pour authentifier la chose.