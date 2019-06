L'enquête pour viols et agressions sexuelles visant Depardieu classée sans suite

Dans sa plainte, la jeune comédienne avait indiqué que les faits s'étaient déroulés au domicile parisien de la star, un hôtel particulier du VIe arrondissement, les 7 et 13 août.





"Gérard Depardieu conteste absolument toute agression, tout viol", avait réagi, après le dépôt de plainte, son avocat Me Hervé Temime. "Je regrette le caractère public de cette procédure qui porte un préjudice majeur à Gérard Depardieu, dont je suis convaincu que l'innocence sera reconnue", avait déclaré Me Temime, appelant à "un maximum de retenue et de modération"





En février dernier, après neuf mois d'enquête, le parquet de Paris avait également classé sans suite la plainte d'une comédienne qui accuse de viols l'influent producteur et réalisateur Luc Besson, une des personnalités mises en cause en France à la suite de la vague #MeToo.





"Monsieur Luc Besson a pris acte avec satisfaction de la décision du procureur de la République de classer sans suite les accusations portées par Mme Sand Van Roy, qu'il a toujours formellement démenties", a déclaré son avocat Thierry Marembert dans un communiqué. Le parquet de Paris avait aussi précisé que les investigations n'avaient "pas permis de caractériser l'infraction dénoncée dans tous ses éléments constitutifs". Il ne conclut donc pas à une absence d'infraction mais estime qu'il n'y a pas assez d'éléments pour poursuivre la procédure.