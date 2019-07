L'enquête sur l'affaire Geneviève Legay est dépaysée à Lyon

VIOLENCES POLICIÈRES - Après la mise en cause du procureur de Nice et la révélation d'un possible conflit d'intérêt, la Cour de cassation a annoncé le dépaysement à Lyon de l'affaire Geneviève Legay, cette manifestante de 73 ans blessée en marge d'un rassemblement de gilets jaunes en mars dernier.