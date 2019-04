L’enquête sur les blessures de Geneviève Legay confiée... à la compagne du commissaire en charge des opérations

Pour mémoire, Geneviève Legay avait ainsi décrit les interrogatoires qu’elle avait subis le dimanche 24 mars, au lendemain des faits : "J’ai reçu la visite de deux policières, ensuite de deux policiers et encore de deux autres policiers. J’étais toute seule, sans que ma famille ne soit prévenue. Ils m’ont interrogée alors que j’avais des examens à passer. Je n’avais même pas mes lunettes de vue. Ils ont surtout insisté pour me faire dire que c’était un journaliste qui m’avait poussée. Or c’est faux. Je me rappelle avoir été poussée par un policier et je le leur ai dit. Mais ils insistaient sur le journaliste."