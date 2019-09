L'escroc qui se faisait passer pour un ministre renvoyé en correctionnelle

JT 20H - Dans la foulée des attentats de 2015 dans l'Hexagone, le roi de l'arnaque, Gilbert Chikli s'est mis dans la peau du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian.

C'est une affaire d'escroquerie à peine croyable. Sept personnes viennent d'être renvoyées en correctionnelle à Paris. En 2015, l'un d'eux s'est fait passer pour Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la Défense. Il contactait des chefs d'État et des personnalités étrangères pour leur demander de financer de fausses opérations secrètes. Les victimes lui auraient versé plus de cinquante millions d'euros.



