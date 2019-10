"Si la gendarmerie m'avait écoutée, on aurait pu éviter la mort de Maëlys", assure l’ex de Nordahl Lelandais

TÉMOIGNAGE – Karine*, 39 ans, a été la compagne de Nordahl Lelandais de 2014 à 2016. Dans la presse ce lundi, elle dit avoir alerté à plusieurs reprises les gendarmes sur la dangerosité de Nordahl Lelandais et compte porter plainte contre les militaires qui n'auraient pas pris au sérieux son témoignage.

Elle connaissait Nordahl Lelandais depuis 2003 mais n’a conversé avec lui intimement que beaucoup plus tard via un site de rencontre. Les échanges derrière l’écran se transformeront par la suite une relation amoureuse. Au total, Karine*, 39 ans aujourd’hui, aura passé deux ans avec Nordahl Lelandais.

Et ce lundi, un peu plus de deux ans après la mort d’Arthur Noyer et de Maëlys, la trentenaire dénonce l’attitude des gendarmes après qu’elle leur a fait part de certains actes qu’auraient commis à son égard Nordahl Lelandais. Selon elle, les militaires n’auraient pas pris la mesure de la dangerosité de cet homme. Karine compte aujourd’hui porter plainte contre eux, affirmant que si ses déclarations avaient été prises en compte, la mort de la petite Maëlys aurait pu être évitée.