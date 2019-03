L’homme arrêté lundi sur les Champs-Elysées ne serait pas le fiché S recherché

Selon nos confrères, "après enquête plus approfondie, le nom n'était pas le même – à une lettre près – et le signalement différait également de celui du véritable suspect, fiché S et recherché dans une affaire de filières".





On ignorait ce mardi ce qu'il était advenu du passager du véhicule contrôlé, qui avait donc été placé en garde à vue par erreur.